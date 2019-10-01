كالكي كويتشلن تكشف عن حملها وتخطط للولادة المائية

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

كشفت الممثلة الهندية كالكي كويتشلن Kalki Koechlin عن حملها، حيث أعلنت أنها بالشهر الخامس ، وذلك بحسب ما نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة indianexpress الهندي.

ويأتي الكشف عن الحمل بعد أسابيع فقط من إعلان الممثلة الهندية علاقتها مع عازف البيانو الإسرائيلي جي هيرشبرج، كما شاركت كالكي أيضًا متابعيها على صفحتها الشخصية موقع التواصل الاجتماعي أنستجرام، أنها ستختار ولادة مائية لطفلها، بعد أن أصبحت الولادة في الماء دارجة جدًا، ولتأثير الماء الدافئ على الجسم.

كما تحدثت الممثلة إلى موقع HT، عن مغامرة الأمومة وكيف تغيرت الأمور بالنسبة لها من خلال تجربة ذلك، تقول: “أشعر بالفعل بالتغييرات في طريقة تفاعلي مع الأشياء، أصبحت بطيئة وأكثر صبرا”.

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وأضافت: “عندما تأتي الأمومة في نهاية المطاف، فإنها تجلب معها وعيًا جديدًا لشعورك الشخصي، ما زلت أريد أن أعمل، لكن الأمر يتعلق بالحفاظ على الجنين، بإدخال التركيز والطاقة إلى الداخل “.

اعترفت كالكي بأنها غير متأكدة من نوع الأم التي ستكون عليه. تقول، “أعرف أنني أريد أن أكون والدًة، ما يهمني هو التواصل مع طفلي”.

في بداية شهر سبتمبر، قامت الممثلة التي كانت متزوجة سابقًا من المخرج أنوراغ كاشياب، بالكشف عن العلاقة مع حبيبها، وهو مدرب موسيقى كلاسيكي، عبر سلسلة من منشورات على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram.