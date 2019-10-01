وفاة الممثل الهندي فيجو خوتي

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

توفي الممثل السينمائي والمسرحي الهندي، فيجو خوتي عن عمر يناهز 77 عامًا في مومباي يوم الاثنين 30 سبتمبر، بسبب فشل عمل العديد من أعضائه وأجهزة جسمه الداخلية.

وقالت الممثلة بهافانا بالسافار، ابنة أخته لـ “بي. تي. تي”: “توفي اليوم في الساعة 6.55 صباحًا بهدوء في أثناء نومه في المنزل، لقد كان على ما يرام منذ فترة طويلة. كان يعاني فقط من قصور في عمل بعض الأعضاء”.

وأضافت: “لم يكن يرغب في الموت في المستشفى ولذا فقد نقلناه إلى المنزل قبل بضعة أيام، إنه خسارة كبيرة لنا جميعًا”، وبحسب الممثلة ذاتها، من المقرر أن يتم تنفيذ طقوس الجنازة في “وادي تشاندان”، نحو الساعة 11 صباحا.

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حظي الفنان المخضرم بشعبية كبيرة عن شخصية كاليا التي أداها في فيلم “شولاي” الشهير، وروبرت في فيلم”أنداز أبنا أبنا”، قدم أيضا أدوار كوميدية، في مسيرته الفنية، التي امتدت نحو ستة عقود.

شخصية (كاليا) التي أداها الراحل، والتي نالت اعجاب الجماهير، تنازلت قصة شخص ساذج، يعيش ببساطة في كوخ بأحد الأحياء الفقيرة، مع شقيقه، وزوجته، وابنته التى يعشقها، ولكن وصل به الحال أن يصبح مجرما خطيرا، وزعيم لإحدى العصابات، وبمجرد ذكر اسمه يدب الرعب في قلوب الناس، والخوف في عقول رجال الشرطة.

كما ظهر الممثل، في أكثر من 300 من الأفلام الهندية والماراثية والعديد من المسلسلات التلفزيونية والمسرحيات، كان أول ظهور له على الشاشة الكبيرة في فيلم Ya Malak عام 1964 واستمر في أداء بعض الشخصيات الأكثر شهرة في بوليوود.

عند سماع الخبر، أعرب المخرج الهندي والناشط الاجتماعي أشوك بانديت عن حزنه. وكتب على تويتر، “من المحزن أن نعرف عن وفاة أحد أرقى الممثلين، أقدم التعازي لعائلته”.