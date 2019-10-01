صور.. إيشواريا راي تتألق في أسبوع الموضة بباريس مع كاميلا كابيلو وإيفا لونجوريا

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

من على منصات الموضة العالمية، وأحدث عروض الازياء وابتكارات المصممين الساحرة، أطلت الفنانة الهندية إيشواريا راي باتشان لأول مرة في أجمل العروض من أسبوع الموضة الباريسي لخريف 2019.

نهاية هذا الأسبوع، ظهرت ملكة جمال العالم السابقة وفاتنة بوليوود، كعارضة ترتدي من تصميم المصمم الإيطالي جيامباتيستا فالي وتسير على منصة عروض الأزياء.

ليست (ايشواريا) جميلة السينما الهندية وحدها من تستقطب الأنظار، هناك أخريات عمّ سحرهن الأرجاء في باريس مثل، إيفا لونجوريا وكاميلا كابيلو وهيلين ميرين وجيري هورنر وأمبر هيرد ودوتسن كرويس وليا كيبيديت يوم السبت 28 سبتمبر.

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ارتدت إيشواريا البالغة من العمر 45 عامًا، ثوبًا مذهلًا ملونًا من الأزياء الراقية، ذو الرقبة العالية، وله طابع قديم، بمكياج ملون للعين ولون الشفاه المرجانية، وبهذه الإطلالة تكون راي ضمن من أيدن الموضة المحتشمة أو Modest Fashion، التي اجتاحت العالم ومنصات عروض الأزياء، وأصبحت الخيار الأول للمرأة العاملة العصرية.

كانت ايشواريا قد نشرت مقطع فيديو مع زميلتها في “لوريال باريس”، التي تمثلها كوجه إعلاني وتسويقي، سفيرة علامتها التجارية إيفا لونجوريا مباشرة بعد وصولها إلى باريس.

تشغل إيشواريا منصب سفير العلامة التجارية لماركة الماكياج العالمية لوريال منذ 18 عامًا، كانت تظهر في مهرجان كان السينمائي كل عام لتمثيل العلامة التجارية.

في وقت متأخر من يوم السبت، شاركت إيشواريا صورة مع ابنتها إراديا التي رافقتها في الرحلة، كانت اللقطة من داخل سيارة جمعتهما.