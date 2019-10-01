عامل «دليفري» يُبهر النجمة مادري ديكسيت برقصه.. ويفوز بنهائي Dance Deewane 2

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

يبدو أن الأحلام تتحقق بالنسبة للذين يؤمنون ويعملون بجد واجتهاد، وخير دليل على ذلك، فلهال سونكار، شاب فاز مؤخرًا بالحلقة النهائية من برنامج الرقص Dance Deewane 2.

ويقول سونكار، الذي رقص في طريقه إلى قلوب الناس، ان هذا الفوز هو مجرد بداية رحلته، كان سونكار، الذي ينحدر من مدينة جمشيدبور، يكسب رزقه من في توصيل طلبات الطعام (دليفري) قبل أن يترك عمله لمتابعة شغفه بالرقص.

بعد فوزه الكبير قال الفتى لموقع “تايمز الآن” في مقابله، “عندما كنت أقوم بتأدية الاختبار للعرض، لم أكن أعتقد أنني سوف أصل من هذا الحد، زادت ثقتي بكل حلقه وعندما أعلن سلمان خان اسمي كفائز، كانت أمي تبكي. أخبرتني أنها تمنيت ان يكون ابي هنا لرؤية هذا

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على الرغم من أن والدة سونكار تحتفل بفوزه الآن، فقد كشف أن الوصول والتقديم في البرنامج كان يمثل تحديًا بالنسبة مع إقناع والدته بذلك.

وكشف قائلًا: “اعتدت أن أحول ملائمة أوقات تقديم رقصاتي مع عملي، ولم أشعر والدتي مطلقًا أنني كنت أضحي بشيء من أجلها، كلما كانت هناك مسابقات رقص اضطررت للمشاركة فيها، كنت أكذب، والدتي في الأساس لم تكن تريدني أن أذهب إلى هذه الأماكن”.

بعد الفوز بالجائزة النقدية بقيمة 150 ألف روبية، صرح سونكار بأن هذه كانت بداية رحلته وأنه لا يزال أمامه طريق طويل. قال سونكار: “هذه مجرد بداية. يجب أن أعمل أكثر الآن. أريد أن أرى نفسي مستقرًا كواحد من مصممي الرقصات الرائعين في الصناعة. لقد بدأت الرحلة الحقيقية الآن. لدي الكثير من الأحلام التي يجب تحقيقها وواحدة من الأحلام الكبيرة هو تصميم رقصات نجمتي المفضلة مادوري ديكسيت.