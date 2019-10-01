فيديو.. علياء بهات تتعلم لغة جديدة

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

عادت الفنانة الهندية الشابة علياء بهات بهات مؤخرًا من رحلة إلى إفريقيا مع صديقها الفنان رانبير كابور، وقد أحضرت بعض الكلمات السواحيلية معها.

في مقطع فيديو شاركته علياء Alia على قناتها على YouTube، قامت هي ودليلها كوزموس Cosmos بترديد بضع كلمات باللغة السواحيلية والهندية، على الرغم من تعثرها وخلطها في الكثير من المفردات، لكن يبدو أن عليا حريصة على التعلم.

تقول بهات: “كاريبو، يعني شكرا لك”، ويصححها كوزموس، “هذا يعني الترحيب”. و”ماذا عن”شكرا”؟ ” تسأل عليا، فيرد asante.

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ومع تناول وجبة إفطار تضم الفاصوليا المخبوزة، البيض، لحم الخنزير المقدد، ونوع من المعجنات، يبدو علياء مرتاحة تمامًا في الفيديو، رغم غياب رانبير كابور في الفيديو، فقط عدد من الحمير الوحشية والفهود.

في سياق آخر، احتفلت عليا بهات بعيد ميلاد صديقها رانبير كابور، عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، ونشرت “عليا” صورة لـ”رانبير”، وعلقت عليها قائلة: “كل سنة وأنت طيب”.

تشارك عليا بهات، رانبير كابور، في فيلم “Brahmastra ” من إحراج ايان موخرجي، ويضم الفيلم أيضا أميتاب باتشان وموني روي وديمبل كاباديا، ومن المقرر طرحه في موسم احتفالات عيد الميلاد هذا العام.