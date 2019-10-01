الإعلامية رضوى الشربيني تحتفل بعيد.. تعرف على عمرها الحقيقي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني بعيد ميلادها، الذي يوافق يوم الإثنين 30 سبتمبر.

الإعلامية المصرية نشرت صورة من الاحتفال، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ظهرت فيها في غاية السعادة.

رضوى أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: ” لكل الناس اللى حواليه...امى وبناتى و حابيبى و اهلى و أصحابى...وانتم عيلتى التانيه”.

الإعلامية المصرية أضافت: “أنا من زمان أوي ماحستش إني سعيده كده.. ألف شكر.. ده أحلى عيد ميلاد وانتم احلى هديه بجد”.

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والإعلامية المصرية رضوى الشربيني من مواليد 30 سبتمبر عام 1981، أي أنها تبلغ من العمر حاليا 38 عام.

وكانت رضوى الشربيني قد شركت جمهورها مؤخرا بصورة حديثة لها مع ابنتيها “تيا وتمارا” في أول أيام الدراسة.

الإعلامية المصرية ظهرت في الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وهي تحتضن ابنتيها اللتين ظهرتا بالزي المدرسي.

رضوى كشفت عن معاناتها معهما، بقولها: “تيا عايزه تخلص تعليم و تقعد فالبيت..وتمارا مش عايزه تتعلم اساسا بس عايزه تشتغل مذيعه زىً مامى...وأنا هلطم”.

تعليق الإعلامية المصرية أثار ضحكات جمهورها، وشاركوها بمعاناتهم مع أطفالهم أيضا، خاصة متابعيها من السيدات.