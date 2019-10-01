محمد سعد يستعد للعودة لـ«علاء الدين» مع أحمد عز وروبى

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بدأ النجم المصري محمد سعد، عمل بروفات مسرحية “علاء الدين”، لأحمد عز وروبى مع المخرج مجدى الهوارى، والذي انضم للعمل مؤخراً ليجسد شخصية “مارد الجنى المصباح” خلال أحداث المسرحية، ويواصل صناع العمل التعاقدات مع باقى أبطال المسرحية.

وكان محمد سعد من أوائل المرشحين لتجسيد شخصية “المارد” ولكن بسبب حالة الاحباط التى كان يعانى منها بسبب فيلمه الأخير محمد حسين لعدم تحقيقه النجاح المرجو فى دور العرض خلال موسم عيد الفطر الماضى، قدم اعتذاره لصناع المسرحية، إلا أنه عاد ووافق مرة أخرى بعدما أقنعه المخرج مجدى الهوارى وبطل العمل أحمد عز للمشاركة وتراجع عن اعتذاره.

ويجسد عز شخصية علاء الدين، الشاب الشرقي الذي يساعده المارد المسجون في المصباح السحري بعد أن يطلق سراحه، بينما تجسد روبى شخصية ياسمينا، وهي أميرة وابنة السلطان، التي تقع في شباك حب علاء الدين.

ويعرض لمحمد سعد حاليا الجزء الثانى من فيلم “الكنز” مع المخرج شريف عرفة، بينما كان آخر أعماله “محمد حسين” الذى عرض فى موسم عيد الفطر الماضى وشارك فى بطولته مجموعة من النجوم على رأسهم النجم الكبير سمير صبرى ومى سليم وفريال يوسف وأخرون من النجوم.