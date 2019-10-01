عمرو دياب ومحمد حماقى يشعلان حفل زفاف بحضور نجوم المجتمع والمشاهير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فى حفل بهيج، أحيا الفنان المصري عمرو دياب والفنان محمد حماقى حفل زفاف كريمة رجل الأعمال إيهاب فلتاؤوس إلى رجل الأعمال نبيل رفيق نجل رجل الأعمال أسامة رفيق، وذلك بفندق جى دبليو ماريوت.

الحفل شهد حضور عدد كبير من رجال وسيدات الأعمال والمجتمع الراقى، منهم: الوزير ماجد جورج، ورجل الأعمال وجدي جورج، واللواء عاطف يعقوب، واللواء سامي سيدهم، ووزيرة الهجرة نادية مكرم عبيد، ودكتور مهندس نادر رياض وحرمه وكريمته، ورجل الأعمال هاني عزيز وحرمه، ورجل الأعمال باسل سماقية وكريمتيه فرح وملك، والمنتج فيكتور فاروق وحرمه الإعلامية جيهان عزمي، ورجل الأعمال باهر منير، وباسم غبور، ونصيف قزمان وحرمه.

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كما حضر رجل الأعمال منير غبور، ورجل الأعمال خالد المناوي وحرمه، والمحامي الدولي د محمد حمودة وحرمه، وأحمد وصادق السويدي، ورجل الأعمال عاطف واصف ملك الفضة وحرمه وكريمته، ود شاكر نوبار وحرمه، والإعلامي أسامة منير وحرمه، والإعلامية دينا كريم، والمهندس الاستشارى عادل عزيز وحرمه المستشارة نيلى فام، وسمير رياض، وجورج قزمان، وتامر مكرم، وماجد فوزي، وعصمت نسان، ونجيب حافظ، وتامر مرسي وحرمه.

وحضر أيضا رجل الأعمال محمد المنزلاوي وحرمه، ورجل الأعمال د خالد أبو بكر، ورجل الأعمال أحمد حسنين هيكل، ولفيف من رجال الدولة والمشاهير، وقد استمر الحفل حتى صباح اليوم التانى فى جو من السعادة والبهجة.