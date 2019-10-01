كم بلغت تكلفة إطلالة أحلام في جلسة تصوير The Voice؟.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة الإماراتية أحلام لجلسة تصوير برفقة أعضاء لجنة تحكيم برنامج The Voice، للترويج للموسم الجديد من البرنامج.

الفنانة الإماراتية تألقت في الجلسة بمعطف طويل من الجلد باللون الأحمر مزين بأزرار سوداء من الأمام، من علامة Alexander McQueen ويبلغ ثمنه 6.175 دولار.

أحلام أكملت إطلالتها بحزام أسود عريض لفته حول خصرها، مع مجوهرات ذهبية كبيرة الحجم، وجمعت شعرها في ذيل حصان، وتزينت بمكياج قوي، فيما انتعلت حذاء أنيق أسود منقط باللون الأبيض.

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وكانت أحلام قد قالت، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم للموسم الجديد من برنامج The Voice، إن كل الأصوات التي تم اختيارها ضمن متسابقين الموسم الخامس من برنامج “The Voice”، هي أصوات رائعة جدًا، مؤكدة أنها ولجنة التحكيم لم يكونوا متوقعين أبدًا قوة الأصوات التي تقدمت للاختبارات.

وكشفت أنهم انتهوا من اختيار كل المتسابقين خلال الحلقة الثالثة من البرنامج، إلا أنهم اضطروا إلى قبول أصوات إضافية لاستكمال الحلقتين الرابعة والخامسة، مؤكدة أن المنافسة قوية جدًا بين الأربع مجموعات، ولذلك فهي تتقبل فكرة ذهاب اللقب لأي مجموعة منهم.

وعبرت أحلام عن سعادتها الشديدة لانضمام الفنانة سميرة سعيد، إلى لجنة تحكيم الموسم الخامس، مؤكدة أنها ستكون بمثابة إضافة لهم وللبرنامج.