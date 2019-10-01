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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
خضعت الفنانة والمذيعة اللبنانية إيمية صياح لجلسة تصوير جديدة، استعرضت فيها انتفاخ بطنها جراء الحمل.
إيمية التي اعلنت مؤخراً حملها في مولودها الأول، اختارت للجلسة ثلاث فساتين ضيقة أبرزت تقدم حملها بالألوان الأصفر والأسود والفوشيا، بينما لملمت شعرها للخلف، وتزينت بماكياج بسيط، وكان لافتاً عدم زيادة وزنها بشكل مفرط باستثناء انتفاخ البطن، حيث تمنى لها الفانز أن تضع مولودها بكامل الصحة والسلامة.
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يُذكر أن إيمية صباح التي تولت تقديم برنامج «الزمن الجميل» مؤخراً، احتفلت بزفافها إلى فريد النجار بعد قصة حب جمعتهما في سبتمبر 2014.
من ناحية أخرى، كان مسلسل «ثورة الفلاحين» آخر عمل درامي عُرض لإيمية مؤخراً، وهو من تأليف كلوديا مارشيليان، وإخراج فيليب أسمر، وقد شاركت في بطولته أمام ورد الخال، تقلا شمعون، وسام حنا، باسم مغنية، فادي إبراهيم، كارلوس عازار، سارة أبي كنعان وغيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر أول جلسة تصوير استعراضية لإيمية صياح بعد إعلان حملها.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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