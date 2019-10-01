الاقتصاد الصيني.. قفزات تجارية على مدار 70 عاما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حققت الصين تنمية قوية في قطاع التجارة خلال العقود السبعة الماضية، ما أثار إعجاب العالم بزيادة الاستثمار والاستهلاك والتجارة الخارجية لدى ثاني أكبر اقتصاد عالمي.

وقال وزير التجارة الصيني تشونغ شان إن بلاده تعد الآن ثاني أكبر سوق استهلاكي في العالم، حيث بلغت مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية نحو 38 تريليون يوان (نحو 5.4 تريليون دولار أمريكي) في 2018، بارتفاع عن 27.7 مليار يوان في عام 1952.

وقال تشونغ وفق وكالة شينخوا الصينية، إنه بالمقارنة مع 1.13 مليار دولار عام 1950، بلغ حجم التجارة الخارجية للصين في 2018 أعلى مستوى في العالم، حيث حقق نحو 4.6 تريليون دولار، من بينها تريليونان دولار من الواردات.

واحتلت الصين، التي أصبحت وجهة مواتية بشكل متزايد للاستثمار الأجنبي، المرتبة الثانية في العالم بحصولها على استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 138.3 مليار دولار في 2018، مع وجود 960 ألف شركة ذات استثمارات أجنبية في الصين بحلول نهاية العام الماضي.

وأشار تشونغ إلى أن الاستثمارات الخارجية المباشرة للصين قفزت على مدار العقود الماضية لتحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم بنحو 143 مليار دولار في 2018، ما أسهم في النمو الاقتصادي للمجتمعات المحلية في جميع أنحاء العالم.