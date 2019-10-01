شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد حفل عاصى الحلانى بمهرجان الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم اللبنانى عاصى الحلانى أنه يستعد لإحياء حفل غنائى، فى الثامن من شهر نوفمبر المقبل داخل دارالأوبرا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الـ 28، ومن المقررأن يقدم الحلانى لجمهوره عدد كبيرمن أغانيه القديمة والحديثة وعدد من المفاجآت

عاصى الحلانى نجا مؤخرا من حادث، ودخل في شبه غيبوبة بعد وقوع الحصان فوق جسمه أثناء ممارسته رياضة الفروسية وتعرض لعدد من الإصابات والكدمات وتركيب شريحتين فى إصبعه، ومكث عدة أيام فى المستشفى الذى كان يرقد فيه الراحل المخرج سيمون أسمر الذى اكتشف عاصى فى بداية مشواره وأصبحت حالته حاليا مستقرة وبصحة جيدة .

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وفى سياق آخر، حصدت أغنية "اضحكى" لعاصى الحلانى أكثر من 3 ملايين من المشاهدات منذ طرحها على "يوتيوب"، وهى من كلمات عامر لاوند، وألحان على حسون، وتوزيع سليمان دميان، ويضع حاليا عاصى الحلانى اللمسات النهائية لألبومه الجديد، المقرر طرحه على السوشيال ميديا و"يوتيوب" خلال الفترة المقبلة، إذ يتعاون عاصى مع العديد من الشعراء والملحنين، بجانب طرح أكثر من أغنية باللهجة المصرية.