شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جولة بيلي إيليش الغنائية منتصف 2020 ..وطرح التذاكر الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النجمة العالمية بيلي إيليش أن تكشف عن جولتها الغنائية العالمية لعام 2020 ، حيث أكدت النجمة الشابة إنها ستحيي عدد من الحفلات في عدد من الأماكن في المملكة المتحدة وأوروبا.

وحسب موقع "مترو " أن تبدأ جولة بيلي إيليش الغنائية في يوليو 2020 وذلك في حضور عدد كبير من محبي و عشاقي النجمة الشابة من مختلف الأعمار .

ولأن بيلي تهتم بالمشروعات التنموية وبنظافة البيئة، فإن الجولة سيكون لها جانب وخاص بالوعي البيئي، حيث إنها تشجع محبيها وجمهورها على إحضار زجاجات مياه قابلة لإعادة الاستخدام واستخدام محطات المياه التي ستوفرها، ولتحقيق ذلك تتعاون النجمة مع المنظمة غيرالربحية " REVERB "، وسيقدم للباحثين معلومات عن طرق المساعدة في معالجة مشكلة تغيرالمناخ والمساعدة في إنقاذ الأرض.

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و من المقرر أن يتم طرح تذاكر حفل النجمة العالمية بيلي إيليش يوم الجمعة 4 أكتوبر المقبل .