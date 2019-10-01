تفاصيل التحدي الثالث من "لمة العيلة" لأحمد أمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان والكاتب أحمد أمين صورة تجمعه بأطفال عائلته، عبر حسابه الرسمي في "انستجرام"، من التحدي الثالث لـ"لمة العيلة".
وظهر أمين في الصورة برفقة أولاده وعلق: "في أي تجمع عائلي الكبار بيقعدو سوا والأطفال في أوضة اللعب، لو بيتخانقو تبقى مشكلة، أما بقى لو هاديين تبقى مصيبة معروفة".
وتابع أمين: "المرة دي جربت أقعد معاهم، ورغم اختلاف أعمارهم إلا أن شوية ورق وألوان كانو قادرين يبسطوهم ويخرجو طاقتهم وكمان تسيبلهم ذكرى حلوة، المفاجأة اللي بجد بقى أني اتبسطت فعلًا".
وأعلن أمين عن "لمة العيلة" عبر حسابه الشخصي في "فيس بوك" وعلق: "بقالي فترة طويلة يا مسافر يا مزنوق في شغل.. ومهم جدًا بصراحة من وقت للتاني إنك تاخد كرسي براك وتقعد تتفرج من بعيد على نفسك.. لذا هاعمل تحدي إن رغم كل المشاغل كل يوم هأعمل حاجة عشان عيلتي وهاشيرها معاكم.. فكرة.. زيارة بقى.. أي حركة.. بحيث ده يديني دفعة أحافظ بعد كدة بشكل منتظم على لمة العيلة".
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