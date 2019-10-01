فيديو| لهذا السبب تستعين كندة علوش بعمرو يوسف في اختيار إطلالتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

ظهرت الفنانة السورية كندة علوش مع زوجها وزميلها عمرو يوسف، في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

وعلى هامش الحفل ظهرت كندة بإطلالة جذابة وأنيقة على السجادة الحمراء، بفستان كحلي، كما ظهر زوجها بإطلالة كلاسيكية، مرتديًا بدلة رسمية سوداء.

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وقالت كندة، أثناء لقائها مع قناة "أغاني أغاني": "إن زوجها عمرو يوسف يهتم دائمًا بإطلالتها، هو بيعرف كيف يلبس، وبيهتم بالتفاصيل، ولأن ذوقه كتير حلو، دائمًا بسأله وبرجعله".

وتابعت: "عمرو يحب التناغم بين الأسود والكحلي، ولذلك اختار إطلالاتهما من اللونين".

وتزوجت السورية كندة علوش بعمرو يوسف بداية عام 2017، بعد قصة حب، وحضر حفل الزواج مجموعة كبيرة من نجوم الفن.