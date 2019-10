بعد خلافها مع تركي آل الشيخ.. إليسا تظهر في الرياض مصابة بذراعها -فيديو

View this post on Instagram

وضعت الفنانة إليسا حدا للكثير من الأقاويل التى انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية بمنعها من الغناء في السعودية -بعد المشادة الكلامية التي حدثت بينها وبين رئيس هيئة الترفيه المستشار تركى آل الشيخ- وذلك بعد وصولها إلى الرياض لتقديمها حفلا غنائيا هناك. وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام مقطع فيديو للفنانة اليسا أثناء وصولها إلى الرياض وتظهر اليسا في الفيديو مصابة في ذارعها اليمنى. وأفادت وسائل إعلامية فنية، بأن السلطات السعودية قررت منع دخول المطربة اللبنانية "إليسا"، لأراضيها. وذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية: "يتداول في الأوساط الفنية أن رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، أصدر قرارًا بمنع ظهور المغنية اللبنانية في أيّ حفلة تقام في الرياض خلال الفترة المقبلة، إثر الخلاف بينهما الذي طاف على السوشال ميديا قبل يومين تقريبًا" بحسب صحيفة "صدى البلد". #موقع_مزمز