بالفيديو: من هو الفنان الجزائري الراحل محمد الخامس؟

فجع الوسط الفني بوفاة الفنان الجزائري الشاب محمد الخامس زغدي، أحد نجوم برنامج ”فنان العرب“، اليوم الاثنين، عن عمر يناهز 26 سنة.

بدأ الخامس الغناء في سن مبكرة جدًّا وتحديدًا في ”دار الحضانة“، إذ عرض في حواره مع صحيفة ”النصر“ الجزائرية صورته حاملًا فيها ”الميكروفون“ وكان يشارك في الحفلات المدرسية.

كان دائم الحضور في الحفلات التي تنظم من طرف دار الشباب، وهو ما مكنه من الوصول إلى الإذاعة المحلية، التي أصبحت تستدعيه كل يوم جمعة على هامش برنامجها الثقافي من أجل إبراز موهبته.

شارك زغدي في الموسم الثاني من برنامج ”أراب أيدول“ الذي عرض عام 2013، ثم شارك في العام 2015 ببرنامج ”محمد عبده وفنان العرب، ولقب بـ“بلبل“ واد سوف.

أبهر الخامس الجميع من خلال مشاركاته الكثيرة في برامج اكتشاف المواهب العربية كمشترك جزائري تمكن من فرض خامة صوته ونال إعجاب لجان التحكيم والجمهور العربي.

قال في حوار سابق له إن نجاحه يرجع بالدرجة الأولى لتكوينه الصحيح في ألحان وشباب وللخبرة والاحترافية التي تلقاها على أيدي أساتذة المدرسة.

ويعد الخامس هو الجزائري الوحيد الذي وصل إلى نهائي أحد البرامج العربية.

وقال الفنان الراحل إن بروزه في برنامج ”أراب أيدول“ جعله يدرك بأنه يمتلك كافة مقومات النجاح في الوطن العربي، ووضع في رأسه بأنه سيعود من جديد إلى لبنان أو مصر أو أي دولة أخرى من أجل تجريب حظه مجددًا.

ومن بين تصريحاته أيضًا، أنه مولع منذ صغره بالغناء الشرقي، وأن مثله الأعلى صابر الرباعي ومحمد عبده، وأنه مزق عقد شركة إنتاج مصرية حاولت احتكاره.

قال عنه فنان العرب محمد عبده: ”هذا نجم جاهز لخوض مسيرته الفنية“، كما لقي استحسان الفنانة أصالة التي كانت أحد أعضاء لجنة البرنامج التحكيمية، ولطالما ردّدت على الهواء أنها ”أحبّته من أول نظرة“.

وجد زغدي ميتًا أمام بيته في حي الرمال عاصمة ولاية وادي سوف، وتم اكتشاف جثة الفنان أمام باب المنزل أثناء خروج والده لصلاة الفجر.

وقالت مصادر مقربة من الفنان، إنه تسلق عمود كهربائي من أجل القفز لمنزله بسبب ضياع مفتاح المنزل لفتح المستودع لركن سيارته إلا أنه سقط أرضًا ولفظ أنفاسه الأخيرة.

ونعته الفنانة فلة الجزائرية عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي إذ نشرت صورة له وعلقت عليها بالتالي: ”الله أكبر حرقة قلبي عليك يا حبيبي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم“.