شاهد.. "كل يوم بيحب واحدة".. بشرى تقصف جبهة شيرين رضا أمام عمرو دياب

نشرت الفنانة بشرى، مقطع فيديو قصيرا عبر حسابها الشخصي على انستجرام، يظهر حفل الهضبة عمرو دياب الذي أحياه قبل أيام في الجونة الساحلية.

وظهر عمرو دياب، على المسرح وهو يغني أغنيته الشهيرة، في المقطع الأول، "ليه ياقلبي كل يوم بتحب واحدة .. ولسة مش لاقي اللي عايزة في أي واحدة"، بينما كانت بشرى

تلتقط الفيديو على طريقة السيلفي، وفجأة أظهرت شيرين رضا فيه أثناء غناء الكوبليه الأخير، لمداعبتها أمام الهضبة (زوجها السابق).

جاء ذلك بعدما، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" فيديو للفنانة شيرين رضا، أثناء رقصها على أغنية يوم تلات فى حفل الفنان

عمرو دياب المقام بالجونة.

وخلال الفيديو ظهرت شيرين رضا، وهى ترقص وتقول أنا أم خدود حمراء.

وظهر عمرو دياب بـ لوك جديد مرتديا تي شيرت أبيض وبنطلون أسود، وحذاء رياضي أنيق، وإن كانت ملابسه لم تختلف عن آخر حفل له "بنفس لون الملابس".