دبي تستقبل نجوم السينما الصينية

استقبلت "هلا بالصين" المبادرة المشتركة بين "مِراس" و"دبي القابضة" أكثر من 3000 شخص، بما في ذلك مجموعة من ألمع نجوم السينما الصينية، خلال الأمسية الافتتاحية لأسبوع الأفلام الصينية الـ2 بدبي، والمقام في سيتي ووك.

وجاءت فعالية السجادة الحمراء الافتتاحية احتفالاً بالذكرى الـ70 على تأسيس جمهورية الصين الشعبية، والذكرى الـ35 على بدء العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات والصين.

وشهدت الفعالية مشاركة شخصيات بارزة مثل الشيخ ماجد المعلا، رئيس مجلس إدارة مبادرة "هلا بالصين"، ولي شيوي هانج، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي.

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ومثّل قطاع الأفلام الصيني كل من تشانج جيزونج، أحد أبرز الشخصيات المؤثرة في القطاع السينمائي الصيني ومنتج ومخرج فيلم The Hero Chiyou، وشين جيانبين، الممثل المعروف بدوره في المسلسل التلفزيوني الشهير "الممالك الثلاث"، والممثلة جيانج كينكين الحائزة على عدة جوائز مرموقة.

ويستعرض أسبوع الأفلام الصينية أفضل ما أنتجته صناعة السينما الصينية المتنامية أمام الجمهور العاشق للسينما في دبي، وذلك بالتعاون مع القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية بدبي، وهيئة الأفلام الصينية، ولجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي.

ويشهد أسبوع الأفلام الصينية هذا العام الدورة الأولى من المنتدى الصيني - الإماراتي للسينما والتلفزيون بمدينة جميرا، فضلاً عن إقامة معرض يضم أكثر من 100 صورة توثق تطور القطاع السينمائي الصيني خلال الـ70 عاماً الماضية، وستكون عروض الأفلام متاحة للجمهور حتى 5 أكتوبر في صالات روكسي سينما في سيتي ووك.

وتسعى مبادرة "هلا بالصين" إلى تعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي بين الصين وإمارة دبي وزيادة أعداد الزوار والمستثمرين الصينيين إلى الإمارة، إضافة إلى تطوير التعاون في قطاعات مثل صناعة الأفلام.