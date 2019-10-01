مايلي سايرس تُهين زوجها السابق وحبيبتها كاتلين كارتر بهذا الشكل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت النجمة مايلي سايرس، صخبًا واسعًا خلال فصل الصيف مع إعلان طلاقها من زوجها ليام هيمسورث والانفصال عن حبيبتها كاتلين كارتر بعد ذلك بفترة قصيرة.

ويبدو أن سايرس تُشير إلى هيمسورث، 29 عامًا، وصديقتها السابقة كاتلين كارتر، 31 عامًا في آخر منشور لها على "إنستغرام"، عندما نشرت المغنية، البالغة من العمر 26 عامًا، صورة تُقارن بين كلبيها المخلصين مع عشيقيها السابقين، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وظهرت مايلي في الصورة وهي نائمة في فراشها وبجانبها كلبين، وكتبت تعليقًا مطولًا: "الاستيقاظ محاطة بالحيوانات هي طريقتي المفضلة لبدء الصباح، أتذكر على الفور بالحب دون شروط".

Advertisements

وأضافت: "أفضل جزء في الحيوانات هو أنها لا تهتم بالتفاصيل، إنها تعيش وفقًا للقاعدة الذهبية ... Love & Be Loved. لا شيء بينهما لا سؤال يتعلق بالثروة، الوظيفة، المواهب، العرق، العمر، الجنس، كل ما يطلبونه هو العناية بهم في مقابل الولاء والموثوقية والإخلاص".

وعلى الرغم من أنها لم تذكر أية أسماء، لكن متابعيها أكدوا أنها ُشير إلى زوجها السابق وصديقتها الأخيرة.

وكانت مايلي وزوجها قد أعلنا انفصالهما في 10 أغسطس الماضي، على الرغم من أنه تم تصويرهما في يونيو بدون خواتم زفافهما. وظهرت الصور بعد ساعات فقط من تقبيل مايلي كيتلين كارتر أثناء قضاء عطلتها معًا في بحيرة كومو بإيطاليا.