سارة الودعاني تردّ على متابعين قالوا لها "ليش ما نحس فيكي أنوثة"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ردّت الفاشينيستا السعودية سارة الودعاني على متابعين وجّهوا لها تساؤلًا يتعلّق بأنوثتها، موضحةً أنها تلقّت هذا السؤال من الكثيرين فقالوا لها: "سارة ليش ما نحس فيكي أنوثة".

وقالت خبيرة المكياج الشهيرة، عبر مقطع فيديو نشرته عبر "سناب شات": "أنتم لا تعرفون معنى الأنوثة الحقيقي وأعرف أن السائلين يقصدون الصوت والغنج والدلع والدلال وغيرها".

وأوضحت "الودعاني"، بأنها لا تستطيع إظهار أي جانب من أنوثتها علنًا، معتبرةً أن هذه من الأمور الخاصة جدًا، وتحرص على إخفاء هذا الجانب لديها وليس إظهاره.

وأكّدت سارة الودعاني أن من يسألونها عن ذلك لو كانوا بالفعل يعرفون معنى الأنوثة الأساسية ما لجأوا لهذا التساؤل، مشيرةً إلى أن هناك الكثير من الفتيات يُظهرن أُنوثتهنّ بل وتتابعهنّ لكنها لا تحب إظهار أنوثتها.

Advertisements

ومؤخرًا؛ كشفت سارة الودعاني، عن وقوعها ضحية لمؤامرة من إحدى الفتيات، وقالت في فيديو نشرته أنّها كانت في سهرة مع عدد من صديقاتها عندما وصلت رسالة لإحداهنّ من مجهولة طالبتها بتصوير الودعاني بدون حجاب بهدف نشر الصورة على مواقع التواصل الاجتماعيّ، مقابل 50 ألف ريال سعوديّ.

ووقتها عبّرت "الودعاني" عن صدمتها بهذا الأمر وعرضت النقاش الذي دار مع الفتاة وصديقتها، والذي كشف عن إصرار الفتاة على الصّورة وتأكيدها بأنّها ستقوم بدفع المبلغ على الفور.