اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أبهر فريق "الأرسوزيس" المكوّن من ثلاث شقيقات سوريات الجمهور ولجنة التّحكيم في الحلقة الثانية من مرحلة الصوت وبس في في برنامج المواهب The Voice.
ولقد سجل التريو سابقة في البرنامج بنسخته العربية بمشاركة ثلاث شقيقات تميزن بحضورهن وبأدائهن لأغنية سيلين ديون “Taking Chances”.
وفيما التفت لهن الحكام تعبيراً عن إعجابهم اختار الفريق الثلاثي الإنضمام لفريق النجمة سميرة سعيد الّتي عبّرت عن سعادتها قائلة: "سأكتسب 3 مطربات بدلاً من واحدة".
كانت هذه تفاصيل خبر تريو سوري يختار فريق سميرة سعيد في The Voice لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.