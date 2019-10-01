تريو سوري يختار فريق سميرة سعيد في The Voice









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أبهر فريق "الأرسوزيس" المكوّن من ثلاث شقيقات سوريات الجمهور ولجنة التّحكيم في الحلقة الثانية من مرحلة الصوت وبس في في برنامج المواهب The Voice.

ولقد سجل التريو سابقة في البرنامج بنسخته العربية بمشاركة ثلاث شقيقات تميزن بحضورهن وبأدائهن لأغنية سيلين ديون “Taking Chances”.





وفيما التفت لهن الحكام تعبيراً عن إعجابهم اختار الفريق الثلاثي الإنضمام لفريق النجمة سميرة سعيد الّتي عبّرت عن سعادتها قائلة: "سأكتسب 3 مطربات بدلاً من واحدة".