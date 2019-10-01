شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز مقدم برامج فى فيلمه الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم كريم عبد العزيز تصوير مشاهده فى فيلمه الجديد " البعض لا يذهب للمأذون مرتين" وتجمع المشاهد بينه وبين الفنانة دينا الشربينى والتى تجسد دور الزوجة الثانية خلال الأحداث وتتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

ويجسد كريم عبد العزيز فى أحداث الفيلم شخصية مقدم برامج يناقش العديد من القضايا الأسرية فى المجتمع المصرى وقضايا الزواج والطلاق، ويدخل فى صراعات وخلافات مع زوجته غادة عادل وهى الزوجة الأولى، التي تطلب منه الطلاق ولكنه يرفض، ثم يقابل دينا الشربينى بالصدفة ويقع فى حبها وتجعله يذهب للمأذون للمرة الثانية ويتزوجها وتدورالأحداث فى إطار كوميدى إجتماعى.

يعرض للنجم كريم عبد العزيز حالياً فيلم "الفيل الازرق 2" الذي تخطت ابراداته 100 مليون جنيه، ويشارك فى بطولته نيللى كريم، هند صبرى، اياد نصار، شيرين رضا، وأخرون، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، إنتاج سينرجى فيلمز .