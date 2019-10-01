شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تعود لتصوير "صاحب المقام" بصحبة آسر ياسين فى السلمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت النجمة يسرا لتصويرمشاهدها فى فيلم "صاحب المقام"، فى إحدى الفيلات بمنطقة السلمانية، بمشاهد جمعتها مع آسرياسين بطل العمل، المشاهد تدور حول إقامة حفل عيد ميلاد آسرياسين خلال أحداث الفيلم الذى توقف خلال الفترة الماضية بسبب انشغال أبطاله بالسفر للجونة وقبل ذلك وفاة والدة النجمة يسرا.

يسرا تجسد شخصية مهمة ومحورية وجديدة عليها وهى من أولياء الله الصالحين وتحاول إنقاذ النجم آسر ياسين بعد وقوعه في مشكلة كبيرة، ويتبقى لها حوالى شهر ونصف وتنتهى من التصوير ليدخل الفيلم مرحلة المونتاج استعداداً لطرحه فى دور السينما

Advertisements

فيلم "صاحب المقام" بطولة النجمة يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، بيومى فؤاد، ريهام عبد الغفور، ونسرين أمين، تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل.

وكانت آخر أعمال يسرا فيلم "جيم أوفر" مع مى عز الدين الذى عرض منذ 7 سنوات فى السينمات، كما اعتذرت عن مشاركتها فى فيلم "أهل العيب" للمؤلف تامر حبيب والنجمة منة شلبى، وذلك بعد عدة تعديلات فى السيناريو، وتم تأجيل الفيلم بسبب العديد من الاعتذارات التى تعرض لها الفيلم.