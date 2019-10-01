كوميديا خالد عليش وقطة ندى بسيوني.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - منال الجيوشي:

يحرص نجوم الفن دومًا على مشاركة جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي لحظاتهم المميزة. الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 لقطات لنجوم الفن في الساعات الأربع والعشرين الماضية:

خالد عليش

نشر الفنان خالد عليش، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، صورة جديدة كوميدية له داخل ستوديو برنامجه.

ندى بسيوني

نشرت الفنانة ندى بسيوني، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة جديدة جمعتها بـ"قطتها".

رزان مغربي

نشرت الفنانة اللبنانية رزان مغربي، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة جديدة أظهرتها بإطلالة أنيقة.

رحمة حسن

نشرت الفنانة رحمة حسن، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة جديدة لها صحبة إحدى الشخصيات الكارتونية لـ"ميكي ماوس".

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نادين نجيم نسيب

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم نسيب، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

دنيا عبدالعزيز

نشرت الفنانة دنيا عبدالعزيز، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة جديدة، حازت على إعجاب جمهورها.

سارة الشامي

نشرت الفنانة سارة الشامي، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة جديدة أظهرتها بإطلالة كاجوال أنيقة.

أمل بو شوشة

نشرت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة جديدة ظهرت فيها بإطلالة سوداء.

دانييلا رحمة

نشرت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة جديدة بدت فيها بمكياج هادئ.

نوال الزغبي

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة جديدة لها بخاصية "سيلفي".​