محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: نشر الحساب الرسمي لمهرجان دبي السينمائي، عبر "إنستجرام" بوستر الفيلم اللبناني "1982". علق الحساب: "الملصق الرسمي للفيلم اللبناني 1982، لوليد مونس وبطولة نادين لبكي/ مرشح لبنان في سباق الأوسكار لأفضل فيلم دولي لعام 2020". شارك الفيلم في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، ضمن مسابقة "الأفلام الروائية الطويلة"، ويرصد من خلاله مونس مشاعر الأطفال الذين عاشوا حرب لبنان 1982".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صورة| البوستر الرسمي للفيلم اللبناني "1982" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.