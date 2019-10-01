محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:
تحدثت الفنانة دينا الشربيني عن علاقتها بالنجمة شيرين رضا، الزوجة السابقة للفنان عمرو دياب، خلال حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة الجمعة الماضي.
قالت دينا، في لقائها لإحدى المجلات على تليفزيون دبي: "أنا وشيكا صحاب أوي بنحب بعض أوي وهي جميلة".
وعن أغنية "يوم تلات" التي أطلقها الهضبة مؤخرًا، قالت دينا إنها أرسلت بعض الكوميكس على مواقع التواصل الاجتماعي لشيرين، قائلة: "الناس عملوا حاجات لذيذة فيها حاجات تضحك بجد". وتابعت: "أغنية تحيرك فظيعة وكلامها حلو، حنية وطيبة كلام تحسه قريب".
اختتمت فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، الجمعة الماضية، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| دينا الشربيني تتحدث عن شيرين رضا و"يوم تلات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.