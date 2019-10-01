كشف الشيف التركي الشهير "بوراك"، في لقاء لبناني متلفز له، عن كواليس لقائه بالفنانة اللبنانية نانسي عجرم، في منزلها بالعاصمة بيروت، لتحضير بعض الوجبات، وعمل لقاء مع بناتها.
وقال الشيف بوراك في اللقاء، الذي تحدثفيه بالعربية بصعوبة، أنه سعيد بالتواجد داخل منزل نانسي عجرم، مشيرًا إلى أنه قام بتحضير اللحم المشوي معها والمُقبلات، والشاي والقهوة، لافتًا إلى أنها شاركته الطبخ.
والمعروف عن الشيف بوراك، أن اسمه محمد بوراك أوزديمير، وهو تركي الجنسية من أصول عربية، وبالتحديد من لواء اسكندرون بمدينة أنطاكية في محافظة هاتاي الواقعة على الحدود السورية.
وظهرت نانسى عجرم، فى مقطع الفيديو وهي تستقبل الشيف بوراك فى منزلها ببيروت وقامت بمساعدته فى الطبخ.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد لقائها الشيف بوراك.. هل تجيد نانسي عجرم الطبخ بنفسها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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