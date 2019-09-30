تراند اليوم : يابخته .. منة فضالي تستعد لتبني طفل

قالت الفنانة المصرية منّة فضالي إنها لا تنزعج من لقب “المثيرة للجدل” بسبب نشرها للكثير من الصور وهو الأمر الذي يعتبره البعض لفتًا للأنظار، مضيفةً: “تعوّدت على هذا اللقب منذ سنوات ولا يضايقني”.

وكشفت منة فضالي في تصريحات صحفية، عن مفاجأة لأول مرة فقالت إنها لا تفكر في تجربة الزواج حاليًا بل تصب تفكيرها على تبني طفل في الفترة المقبلة، معلنةً عن تبنيها طفلةً منذ فترة وأنها تتكفّل بكامل مصروفاتها واحتياجاتها.

وتابعت منة فضالي: “من الممكن أن أكرر خطوة التبني ولكن سيكون رضيعًا يعيش ويكبر معي”، موضحةً أن هذا سيحدث في حال عدم زواجها حيث إن عمرها أصبح 36 عامًا.

وكشفت كذلك عن أنها تظهر في بعض الصور مكشوفة الصدر والجمهور يُعلّق على بروز صدرها ولا يعرفون أن فيه “كيسًا دهنيًا” جعلها تتخوّف من الذهاب للمستشفى للعلاج لأنها تخاف بشدة من العمليات، موضحةً أن هذا هو الجانب الذي لا يعرفه عنها جمهورها لأنهم يُعلقون كثيرًا على بروز زائد في منطقة الصدر.

وأكّدت الفنانة المصرية أنها مصابة بكيس دهني آخر في منطقة الظهر، وهي تخاف من “السرطان” لأنه يبدأ صغيرًا هكذا ولهذا لن تذهب إلى الطبيب.

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وأشارت منة فضالي إلى أنها لا تعيش قصة حب، قائلةً: “علاقاتي العاطفية فشلت لأنني تعرّضت للخداع كثيرًا واعتبرت الزواج خطوة مؤجّلة لكني لا أنكر أنني أتمنى الزواج وتكوين أسرة”.

وعن رغبتها في الحفاظ دائمًا على وزنها المثالي، قالت إنها تحب أن يكون جسمها رشيقًا وقوامها مثاليًا وهذا ما يدفعها لخسارة وزنها بشكل مبالغ فيه، منوهًة إلى أن وزنها الحالي 48 كيلوغرامًا، وأنها تسعى بكل جهدها لإنقاص وزنها أكثر.

وعدّدت فضالي مكاسب إنقاص الوزن فقالت إنه يساعد على الشعور بالطاقة الإيجابية والنشاط والحيوية والثقة بالنفس، موجهةً نصيحتها للمرأة بالحصول على الوزن المثالي للجسم لأنه يقي من الإصابة بالأمراض.

يُذكر أن آخر أعمال منة فضالي، مسلسل “قيد عائلي” وشارك في بطولته عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، صلاح عبدالله، سيمون، محمد رياض، دينا فؤاد، ميرنا وليد، رامي وحيد، خالد سرحان، نضال الشافعي، هالة فاخر، أحمد التهامي، ميرهان حسين، ريم البارودي وغيرهم، وهو من إنتاج شركة فنون مصر وسيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل وإخراج تامر حمزة.