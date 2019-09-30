تراند اليوم : بكل الحب… دنيا سمير غانم تلبي رغبة فتاة من ذوي القدرات الخاصة

أعربت الفنانة دنيا سمير غانم، عن سعادتها بتلبية رغبة فتاة من ذوي القدرات الخاصة، كانت تحاول مقابلتها بشتى الطرق، لتجري معها مقابلة تلفزيونية خلال التدريب الذي تخضع له في مجال التقديم التلفزيوني، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان.

نشرت غانم، عبر حسابه الشخصي عدة صورة من المقابلة عبر حسابها الشخصي على موقع Instagram، وعلقت كاتبة: “من ٣ أيام كلمتني صديقتي الديزاينر ندى أكرم، و قالتلي إن في بنت جميلة جدا هي تعرفها بتحبني جدا، وأول هاشتاج في حياتها كان على اسم تتر الفينال في لهفة “نفسي أكون مشهورة بجنون “، وإن البنت دي بتاخد كورس إذاعة وتليفزيون في أكاديمية بيدرِّس فيها رامي رضوان جوزي”.

تابعت: ” وإنها المفروض تعمل إنترفيو مع فنان واختارتني أنا فقلت لندي صاحبتي إني طبعا لازم أروحلها لإن إصرارها على إنها توصلي كان عن طريق صديقة ليا مع إن رامي أدامها علي طول”.

أردفت: “رحت الإنترفيو وقابلت بنت مليئة بالتفاؤل والرضا وزاد احترامي ليها لما عرفت كمان إنها بتيجي من اسكندرية مخصوص كل أسبوع عشان تدرس في الأكاديمية وترجع في نفس اليوم، شكرا يا رانيا، على السعادة والتفاؤل والحب اللي شفته منك في الـ 20 دقيقة دول وحقيقي من قلبي ربنا يوفقك وتحققي حلمك وتكوني مذيعة مشهورة بجنون، أنا فخورة بيكي وسعيدة إني قابلت نموذج مشرِّف ومجتهد زيك”.

يشار إلى أن آخر أعمال دنيا سمير غانم، مسلسل “بدل الحدوتة “٣ الذي عرض في رمضان الماضي، وشارك فيه عدد من الفنانين منهم شيماء سيف، ومحمد سلام، وسمير غانم، وأحمد رزق، وبيومي فؤاد، وهشام ماجد، وهو من تأليف أيمن وتار، وشريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي