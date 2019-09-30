تراند اليوم : كندة علوش: زوجي هو من يختار إطلالتي ذوقه كتير حلو

تواجدت الفنانة كندة علوش، مؤخرًا في الجونة بصحبة

زوجها الفنان عمرو يوسف، لحضور فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي أقيم في الفترة من 19 لـ 27 سبتمبر الجاري.

تألقت علوش، على السجادة الحمراء خلال حفل الافتتاح، بفستان أنيق وبسيط من اللون الكحلي، ذلك اللون الذي تناغم تمامًا مع إطلالة زوجها الذي ارتدى بذلة رسمية باللون الأسود.

وعلى هامش الحفل، كشفت كندة، خلال لقائها مع كاميرا قناة “أغاني أغاني”، عن سر التناغم بين إطلالتها وإطلالة زوجها.

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قالت إن زوجها هو من يحرص دائمًا على الاهتمام بإطلالتها، على الرغم من أن العكس هو الشائع بين النساء والرجال، إلا أن أناقة يوسف، تجعلها دائمًا واثقة في ذوقه، معلقة: “بيعرف كيف يلبس، وبيهتم بالتفاصيل، ولأن ذوقه كتير حلو، دائمًا بسأله وبرجعله”.

أضافت، أن عمرو يوسف، يحب التناغم بين اللونين الأسود والكحلي، ولذلك اختار إطلالاتهما بنفس اللونين.

يشار إلى أن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، كانت قد انطلقت يوم الخميس 19 سبتمبر، واختتمت يوم الجمعة 27 سبتمبر 2019، بحضور حشد من النجوم من بينهم درة وأروى جودة وخالد الصاوي وحلا شيحة وأحمد داود وزوجته علا رشدي وشيرين رضا ودينا الشربيني