بعد زوجته تعرفوا إلى أولاد محمد هنيدي الثلاثة.. ستفاجؤون

كتب امير فتحي في الاثنين 30 سبتمبر 2019 11:43 مساءً - تناقل عدد كبير من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جمعت الفنان المصري محمد هنيدي وزوجته وأولاده الثلاثة.

وأظهر الكثير من المتابعين دهشتهم مشيرين إلى استغرابهم أن يكون لدى الفنان الذي يبدو شاباً جداً أبناء راشدين.

وأثنى الكثيرون على جمال ابنتيه ووسامة ابنه. ويشار إلى أن الممثل فاجأ الجميع في وقت سابق بعدما نشر على حسابه على تطبيق “إنستغرام” صورة له برفقة زوجته في أول ظهور لها وحقق أكثر من 205 آلاف إعجاب.

كذلك نشر الممثل أحمد السقا صورة قديمة من حفل زفافه جمعته وعروسه حينها وهنيدي وزوجته وأرفقها بالتعليق: “حافظ دايماً علىأصدقائك الحقيقين. دائماً ستجدهم السند بعد الله عز وجل” وحقق من خلالها أكثر من 150 ألف إعجاب.

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