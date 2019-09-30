مواقع التواصل تتداول صورة نادرة للسيدة فيروز









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: نشرت الصفحة غير الرسمية التي تحمل اسم السيدة فيروز على موقع "تويتر" صورةً تداولها رواد مواقع التواصل الإجتماعي. وهي لقطة نادرة لها قيل أنها صُوِّرَت في عامها الثامن عشر.

والظريف أنها ظهرت فيها كربة منزل وهي تغسل الصحون وتحدث والدتها بمنزل عائلتها الكائن بحي "زقاق البلاط" في العاصمة بيروت.

ولقد ذكر التعليق المرفق بالصورة أنها كانت تذهب سيراً على الأقدام إلى الإذاعة اللبنانية حيث سمعها لأول مرة الفنان حليم الرومي الذي غيّر اسمها من نهاد حداد إلى "فيروز" لاعتباره أن صوتها نادراً كالأحجار الكريمة.