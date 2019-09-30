نانسي عجرم تشوّق الجمهور لأغنية جديدة







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: شوّقت الفنانة نانسي عجرم الجمهور إلى عملٍ فني جديد ستقوم بتسجيله عبر صورة آلة في استديو التسجيل نشرتها عبر حسابها على "تويتر". حيث وعدت المتابعين بمفاجأة عبر "الصورة" التي اكتفت بأن تكتب عليها عبارة قريباً.

متابعو عجرم تفاعلوا مع الخبر وأعادوا نشر تغريدتها مطالبين بالعجلة بالكشف عن المفاجأة. علماً أنها سبق وكشفت منذ أيام، أن هناك مفاجأة مميزة ستهديها للجمهور إلى حين انتهائها من العمل على ألبومها الجديد، ووصفتها بإحدى الأغاني الأقرب إلى قلبها.

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