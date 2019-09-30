شكرا لقرائتكم خبر عن "سينرجى" تحصد جائزة يوتيوب الذهبية بعد تخطيها حاجز المليون مشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مشوار متميز من الأعمال الحصرية سواء الخاصة بالدراما التليفزيونية أو البرامجية، وتداول هذه الأعمال بمعدلات قياسية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، حصدت قناة "سينرجى" الجائزة الذهبية لموقع يوتيوب، بعدما تخطت حاجز المليون مشترك على موقع الفيديوهات الأشهر فى العالم.

وعلى مدار السنوات الماضية تمكنت شركة سينرجى من تحقيق نجاحات متتالية سواء فى الإنتاج الدرامى التليفزيونى "مسلسلات" والسينمائى أو حتى البرامجى، ومن خلال هذه الأعمال نجحت قناة سينرجى على اليوتيوب من جذب الجمهور والمتابعين لها، خاصة أن الشركة تقدم باستمرار العديد من الأعمال الحصرية التى حققت نجاحات واسعة.

وعبر مواسم الدراما الرمضانية الماضية وكذلك المواسم السينمائية المختلفة نجحت "سينرجى" فى تحقيق نجاحات ملحوظة، وهو ما تمت ترجمته بشكل متميز عبر قناتها على يوتيوب، الأمر الذى ميزها من إقبال المشتركين عليها بشكل مستمر.

وتسلم جائزة يوتيوب الذهبية لشركة سينرجى رجل الأعمال تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لسينرجى.