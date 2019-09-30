شكرا لقرائتكم خبر عن وصايا 12 فنانا قبل رحيلهم..أغربها لنجيب الريحاني وأحمد رمزي وصباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الوصية في اللغة هي الوصل فيقال وصيت كذا بكذا بمعنى وصلته وهو من باب الوعد فالوصية هي الأمر بالتصرف بعد الموت، وتكون تبرع من الإنسان في حال حياته إلى إنسان آخر أو إلى جهة على أن تنفذ الوصية بعد موت الشخص، ويكون تنفيذ الوصية على عاتق الورثة أو الدولة في حال عدم وجودهم.

وكثيرمن الفنانين كانت له وصية أوصي بها قبيل رحيله وأمر ورثته بتنفيذها ”الخليج 365” يرصد 12 وصية لـ 12 فنان من نجومنا الكبار أول وأغرب وصية كانت لنجم الكوميديا نجيب الريحاني الذي أوصى أقاربه وأصدقائه قبل 15 يومًا من وفاته بأن يضعوا في قبره صورة له بشخصية "كشكش بيه" الشهيرة، حيث أوضح بأنه لم يذق طعم النجاح إلا بعد آداءه هذه الشخصية.



نجيب الريحاني

كما أوصي نجم الكوميديا سعيد صالح زوجته وابنته قبل وفاته بأن يدفن في مسقط رأسه بمحافظة المنوفية وبالفعل دفن بقرية مجيريا في المنوفية ونفس الوصية طلبها الفنان الراحل فاروق الفيشاوي فقد أوصى بدفنه بجوار والده ووالدته وأشقائه بمقابر الأسرة بمدينة سرس الليان التابعة لمحافظة المنوفية.

أما أغرب الوصايا كانت للفنانة صباح التي طلبت ألا يحزن علي رحيلها أحد وأن يغني ويرقص الحاضرون في جنازتها فطلبت أن يكون يوم رحيلها فرح وليس يوم حزن كما أوصى الفنان أحمد رمزي قبل وفاته بدفنه علي البحر في أحد مدافن الساحل الشمالي التي قضي فيها آخر سنوات في حياته .



اوصي بدفنه علي البحر

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الفنانة وردة الجزائرية أوصت أيضا بشيء غير تقليدي حيث طلبت من الكاتب محمود معروف أن يتفرغ لكتابة مسلسل عن قصة حياتها واشترطت أن تقدمه المطربة أنغام أو آمال ماهر لأنها كانت شديدة الإعجاب بصوتيهما كما أوصت بدفنها في بلدها الجزائر .

ومن أغرب الوصايا وصية تركها الفنان عامر منيب لزوجته "إيمان الألفي" حيث طالبها بعدم السماح لشقيقته أمينة بحضور جنازته أو أخذ العزاء فيه، إلا بعد أن تتوب إلى الله وترد الأموال التي استولت عليها من ضحاياها في دبي ومصرلتحافظ على اسم عائلتها المحترمة، وذلك بعد أن تورطت أمينة منيب في 4 قضايا نصب لاستيلائها على أكثر من 20 مليون جنيه بزعم التجارة.

من الوصايا المفيدة والتي نتمني ان يفعل مثلها كل الفنانين وصية الفنانة الراحلة سناء جميل فقد أوصت بأن توضع متعلقاتها من أشرطة أفلامها ومسرحياتها ومسلسلاتها وملابسها في مكتبة الإسكندرية وهو ما نفذه بالفعل زوجها الكاتب الكبير الراحل لويس جريس .

الفنانة ليلى مراد طلبت من عائلتها ألا ينتشر خبر وفاتها قبل دفنها كما أوصت بأن يصلى عليها في مسجد السيدة نفسية وألا يصلي عليها أحد من الغرباء ولكن وصية الفنان حسين صدقي الذي شارك ليلي مراد فيلمها الشهير " شاطئ الغرام " كانت الاغرب فقد أوصى أسرته بحرق أفلامه، وقال لهم: "أوصيكم بتقوى الله.. وأحرقوا كل أفلامي ما عدا سيف الإسلام خالد بن الوليد" وذلك وفقًا لما ذكرته زوجته "فاطمة المغربي" .



العندليب اوصي بفتح منزله لجمهوره ومحبيه

الفنان رشدى أباظة أوصى بتقسيم ميراثه بين أمه وابنته وأخواته وكان يملك ثلاث شقق في مصر وواحدة في هولندا، وقطعة أرض بالهرم وغيرها كما ترك لزوجته السابقة سامية جمال بوليصة تأمين، ولكنها تنازلت عنها لحفيده أدهم أما وصية العندليب عبد الحليم حافظ فقد كانت أن يظل باب منزله مفتوحاً دائماً لاستقبال محبيه، وهو ما تفعله العائلة كل عام في ذكرى رحليه وأوصي ايضا علي الاهتمام بإرثه ومنزله بمنطقة الزمالك كما هو بمقتنياته سواء المصحف أو ملابسه الموجودة في الخزانة الخاص به ومنشفته المطبوع عليها الحرفان الأولان من اسمه "AH" والوسادة التي شهدت لحظات مرضه أما جدران المنزل فتحولت إلى لوحة كبيرة دون عليها عليها محبوه كلمات الحب والرثاء وعبارات من أغنيات الراحل العندليب عبد الحليم حافظ.