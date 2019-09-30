شكرا لقرائتكم خبر عن سيلفى حب × حب لـ منة شلبى مع شيرين عبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة منه شلبي صورة سيلفي تجمعها مع المطربة شيرين عبد الوهاب، عبر حسابها الشخصى بموقع الصور الشهير إنستجرام منذ قليل.

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ونجحت الصورة فى لفت انتباه عشرات الآلاف من متابعى الثنائى عبر منصات السوشيال ميديا الذين قاموا بالتعليق والإعجاب على الصورة خلال ساعات قليلة من نشرها.

وشاركت منه شلبى مؤخراً فى فيلم "خيال مآتة" من بطولة النجم أحمد حلمى، وحسن حسنى، ولطفى لبيب، ورشا رضوان توفيق، وعبد الرحمن أبو زهرة، وبيومى فؤاد، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعى.