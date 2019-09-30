رجاء الجداوي تستعيد ذكرياتها بصور نادرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:
نشرت الفنانة رجاء الجداوي صور نادرة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، استعادت بها ذكرياتها.
علقت الجداوي على الصور: "ذكرياتي مشوار طويل، أحلى موضوعات، الحمد لله كانت مع الأستاذ العظيم فوميل لبيب، الله يرحمه".
انهالت التعليقات من الفنانين من بينهم الفنانة إنجي وجدان التي كتبت: "طول عمرك قمر، بحبك". كما علقت الإعلامية إنجي علي بقولها: "الحلوة الشيك"، وعلقت الفنانة عبير صبري: "الطعامة والحلاوة والروح المتفوقة". كما حرصت الفنانة إيتن عامر على التعليق بـ"قمر".
شاركت الفنانة رجاء الجداوي في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، في حضور عدد من نجوم الفن.
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