رسالة غامضة من عبد الرحيم كمال عن يوسف شاهين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشر الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، تدوينة غامضة عن المخرج العالمي يوسف شاهين. كتب عبد الرحيم كمال: "يوسف شاهين لو عايش اليومين دول كان مات". يُذكر أن السيناريست عبدالرحيم كمال شارك في موسم عيد الأضحى السينمائي بفيلم "خيال مآتة" من بطولة أحمد حلمي وإخرج خالد مرعي. ​

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