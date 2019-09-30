بالفيديو| هند صبري: في "فخر عرب" واحد بس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:
أعربت الفنانة التونسية هند صبري عن سعادتها بتسلمها جائزة أفضل ممثلة عن فيلمها "نورا تحلم" في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.
وقالت صبري، أثناء لقائها في برنامج "THE INSIDER" بالعربي، ردًا على تلقيبها بـ"فخر العرب" تقديرًا لنجاحاتها: "في فخر العرب واحد بس محمد صلاح".
وأضافت: "أنا ممنونة إن زملائي بيشاركوني النجاح لأن أنا بشاركهم نجاحاتهم"، مشيرة : "دي أهم عندي على المستوى الشخصي من أي لقب".
واختتمت فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، الجمعة الماضية، في حضور عدد كبير من نجوم الفن.
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