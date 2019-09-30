سمية درويش: أصالة مدرسة وحالة منفردة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

أعربت الفنانة سمية درويش عن إعجابها بفن وصوت الفنانة السورية أصالة نصري.

نشرت سمية صورة جمعتها بأصالة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت: "أصالة مدرسة من ضمن المدارس اللي علمتني كتير في الغناء والطاقة، من وأنا صغيرة وكنت بحب أسمعها وأحلم أكون بغني في يوم، والحلم بقى حقيقة، الحمدلله".

وتابعت سمية: "أصالة صوتها زي البحر جواه كل المشاعر وكل الطاقات، حالة منفردة وعلامة مسجلة على مر التاريخ، من على بعد أميال تسمعها تعرف إنها أصالة".

يذكر أن المطربة سمية درويش بدأت الغناء في سن السابعة عشر، ومن أشهر أغانيها "قلب وراح"، ثم أطلقت ألبوم "بقيت بتوحشني" 2007، وألبومها الثاني في 2009 مع شركة مزيكا الذي حمل اسم "مش سهلة".