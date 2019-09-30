فيلم براد بيت في المركز الأخير.. إيرادات السينما الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رويترز:

تصدر فيلم الرسوم المتحركة الجديد "Abominable" إيرادات السينما بأمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع محققًا 20.9 مليون دولار.

وتراجع فيلم الدراما "Downton Abbey"، من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع، بإيرادات بلغت 14.5 مليون دولار. وهو فيلم من بطولة هيو بونفيل وماثيو جوود وماجي سميث وإميلدا ستونتون ومن إخراج مايكل انجلر.

كما تقدم فيلم الجريمة والدراما ”المحتالات "hustlers" من المركز الخامس إلى المركز الثالث، محققًا إيرادات بلغت 11.5 مليون دولار. وهو من بطولة كونستانس وو وجنيفر لوبيز وجوليا ستايلز وكيكي بالمر وليلي راينهارت ومن إخراج لوريني سكافاريا.

وبينما احتفظ فيلم الرعب "it2" بالمركز الرابع للأسبوع الثاني محققا 10.4 مليون دولار، تراجع فيلم الخيال العلمي "Ad Astra" من المركز الثاني إلى المركز الخامس مسجلاً 10.1 مليون دولار. والفيلم بطولة براد بيت وجيمي كنيدي ودونالد سثرلاند وكيمبرلي إليز ولورين دين ومن إخراج جيمس جراي.​