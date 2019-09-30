دنيا سمير غانم تطلب لقاء إحدى معجباتها وتشارك جمهورها حكايتها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، صورة جمعتها بفتاة من معجبيها كانت تتمنى لقاءها، فيما وجهت لها رسالة خاصة بعدما علمت بتفاصيل حكايتها وحلمها.

كتبت دنيا: "من ٣ أيام كلمتني صديقتي الديزاينر ندى أكرم، وقالتلي إن في بنت جميلة جدًا هي تعرفها بتحبني جدًا وأول هاشتاج في حياتها كان على اسم تتر الفينال في لهفة (نفسي أكون مشهورة بجنون) وإن البنت دي بتاخد كورس إذاعة وتليفزيون في أكاديمية بيدرِّس فيها رامي رضوان جوزي وإنها المفروض تعمل إنترفيو مع فنان واختارتني أنا فقلت لندي صاحبتي إني طبعًا لازم أروحلها لإن إصرارها على إنها توصل لي كان عن طريق صديقة ليا مع إن رامي قدامها على طول".

أضافت دنيا: "رحت الإنترفيو وقابلت بنت مليئة بالتفاؤل والرضا وزاد احترامي ليها لما عرفت كمان إنها بتيجي من إسكندرية مخصوص كل أسبوع عشان تدرس في الأكاديمية وترجع في نفس اليوم، شكرًا يا رانيا على السعادة والتفاؤل والحب اللي شفته منك في الـ٢٠ دقيقة دول، وحقيقي من قلبي ربنا يوفقك وتحققي حلمك وتكوني مذيعة مشهورة بجنون، أنا فخورة بيكي وسعيدة إني قابلت نموذج مشرِّف ومجتهد زيك".

يُذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم قدمت في العام الماضي مسلسل "بدل الحدوتة 3"، من إخراج خالد الحلفاوي. ​