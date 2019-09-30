أمنية غائبة لإيمان العاصي في "الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

أعربت الفنانة إيمان العاصي عن سعادتها بمشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

نشرت العاصي صورًا جمعتها بنجوم الفن داخل المهرجان، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت: "خلص مهرجان الجونة، مبسوطة جدًا وفخورة بأن مصر فيها مهرجان مهم ومميز وغني بالأفلام القصيرة والطويلة المهمة من جميع أنحاء العالم".

وتابعت العاصي: "أتمني في يوم من الأيام أشارك بفيلم ليا في مهرجان الجونة، مبسوطة قوي إني كان ليا الشرف أحضر دورته الثالثة وأتفرج على أفلام من بلاد كتيرة واتعلم حاجات كتيرة".

واختتمت فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، الجمعة الماضية، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.