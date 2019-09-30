شيكو يسخر من صورته في الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الفنان هشام محمد (شيكو)، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، صورة من مشاركته في ندوة "التقاطعات بين التكنولوجيا والإعلام"، التي أقسمت على هامش مهرجان الجونة السينمائي.

كتب شيكو ساخرًا: "هو أنا كيوت بجد ولا إيه!".

انتهى شيكو من تصوير مسلسل "اللعبة"، الذي دخل مرحلة المونتاج، فيما قرر صناع العمل عرضه في شهر أكتوبر المقبل.

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"اللعبة" بطولة شيكو، هشام ماجد، إلى جانب عدد كبير من الفنانين بينهم أحمد فتحي ومحمد ثروت ومي كساب ودعاء رجب وميرنا جميل وسامي مغاوري وعارفة عبد الرسول.

والعمل سيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادي أبو السعود، وإخراج معتز التوني.



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