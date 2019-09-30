محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشرت الفنانة منة شلبي، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، صورة جمعتها بالفنانة شيرين. كتبت شلبي في تعليقها على الصورة: "دايمًا بحبك على فكرة". يُذكر أن الفنانة منة شلبي يُعرض لها في دور العرض السينمائي فيلم "خيال مآتة"، بطولة أحمد حلمي، وتأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.

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كانت هذه تفاصيل خبر بكلمتين.. رسالة من منة شلبي إلى شيرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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