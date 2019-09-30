تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة حلا شيحة على أحد شواطيء مدينة الجونة برفقة العديد من المشاهير ممن حضروا فعاليات مهرجان الجونة في دورته الثالثة. وتظهر حلا شيحة مرتدية مايوه بيكيني، وتقف خلف الفنانة دينا الشربيني وإلى جانبها تامر حبيب وعدد من الأصدقاء.

يُذكر أن حلا شيحة عادت إلى التمثيل بعد اعتزال لسنوات، وقدمت في شهر رمضان الماضي مسلسل “زلزال” الذي شاركها بطولته الفنان محمد رمضان وماجد المصري، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صورة.. حلا شيحة بالبكيني على شاطيء الجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.