تصدر الفنان عمرو دياب، تريندات موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في مصر، اليوم الاثنين، وذلك بعد أنباء عن تأجيل صدور ألبومه الجديد "أنا غير"، بشكل رسمي، وطالب نشطاء مواقع التواصل الهضبة عمرو دياب بإعلان البوم " انا غير" كاملًا .
ودشن رواد موقع “تويتر”، هاشتاج "عمرو دياب"، بعد قراره بتأجيل صدور الألبوم الجديد "أنا غير"، على الرغم من الإعلان في وقت سابق، عن طرحه عبر هواتف المحمول، يوم السادس والعشرين من سبتمبر 2019.
وطرح عمرو دياب، يوم الأربعاء الماضي، عبر قناته الرسمية على موقع اليوتيوب، أغنية "تحيرك" وهي من كلمات محمد القاياتي،
وتُعد أغنية "تحيرك" هي الرابعة التي يطرحها الهضبة من ألبوم "أنا غير"، بعد أغاني: "بحبه"، و"أنا غير"، و"يوم تلات".
وتداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي مقتطفات من أغاني الألبوم التي طرحُت خلال الفترة الماضية، ويستعد النجم عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي في خليج العقبة في الأردن، يوم الجمعة المقبل الموافق الرابع من أكتوبر 2019 .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد قرار تأجيل طرح ألبوم "أنا غير"كاملًا"..الجمهور يوجه رسالته للهضبة عمرو دياب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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