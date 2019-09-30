فيديو.. أشرف عبد الباقي وعلاء ولي الدين في "الخطايا"

استعاد النجم أشرف عبد الباقي ذكرياته مع النجم علاء ولي الدين، حيث نشر مقطع من فوازير "أبيض وأسود تاني"، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر أشرف عبد الباقي من خلاله في أحد المشاهد التي تجمعه بعلاء ولي الدين، من الفوازير، أثناء تقديمه مقطع من فيلم "الخطايا"، وعلق ساخرًا: "لما تقول لاهلك انك عاوز تطلب اكل من بره..لو ليك فى الأفلام الأبيض والاسود .. قول لنا اسم الفيلم ايه".

وفوازير "أبيض وأسود تاني"، اعتمدت على الثلاثي الكوميدي وهم: أشرف عبد الباقي، ومحمد هنيدي، وعلاء

ولي الدين، وكانوا يجسدون أحد المشاهد من الأفلام القديمة وعلى المشاهد معرفة أسم الفيلم، وشاركتهم الفنانة دينا في أستعراض التتر وبالتمثيل داخل الحلقات، وأعتبرت وقتها من أنجح ما قدم لابتعادها عن فكرة الفوازير التقليدية، وتم عرضه للمرة الأولى في عام 1997.

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ومن أشهر حلقاته كانت حلقة "سي السيد"، "رصيف نمرة 5"، "أمير الأنتقام".

يذكر أن فيلم "الخطايا" بطولة كل من عبد الحيلم حافظ، عماد حمدي، حسن يوسف، نادية لطفي، مديحة يسري، فاخر فاخر، ومن

تأليف محمد عثمان، وإخراج حسن الإمام.

وتدور أحداثه حول إحسان السيدة التي لديها سر دفين في حياتها فهي متزوجة من المحامي محمود ولديها ولدان حسين وأحمد، ويظهر من الأب فرق في المعاملة بين الأخين في الوقت ذاته، يتعلق حسين بحب زميلته سهير، ولكن والده يرفض أن يزوجها له ويقرر تزويجها لأخوه أحمد وهو أمر غريب لم يستطع أحد أن يفسره، حتى يبوح محمود بالسر الحقيقي وراء موقفه ذلك مفجرًا مفاجأة غير متوقعة.