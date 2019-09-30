في "ألو سينما".. نانسي إبراهيم ترفع شعار "مولد وصاحبه غايب"

أعادت الإعلامية نانسى إبراهيم البريق لمذيع التليفزيون المصري لما تتصف به من تعدد مواهب ومهارات المذيع فهي لا تتسم بالنمطية ولا التقليدية ولا تشبه غيرها من جيلها من مذيعي التليفزيون فهي مذيعة ذات حضور ومذاق مختلف.

ولدى نانسى إبراهيم القدرة على أن تأسرك من أول متابعة لها على الشاشة ومن أول طلة لها على جمهورها، فهي المذيعة المصرية التى تمتلك أدواتها كاملة فهى تجيد اللغة العربية إجادة تامة بالإضافة إلى عدد من اللغات الأجنبية الأخرى مكنتها من إجراء

العديد من اللقاءات الحصرية المهمة مع كبار نجوم سينما هوليود، بل ولديها ثقافة موسوعية اكتسبتها من خلفيتها الدراسية والاجتماعية، ومن تعدد خبراتها المهنية وإلى عملها فى العديد من القنوات التليفزيونية المهمة، لكنها فى ذات الوقت لم تتخل عن بساطتها أو عن الحضور الجذاب والقدرة على المزج بين خفة الدم المصرية وسرعة البديهة والحضور النابغ للمذيع النجم.

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وفي حلقة اليوم من برنامجها "ألو سينما"، والذي يذاع

عبر قناة "نايل سينما"، قدمت حلقة عن الموالد، وعن كيفية احتفاء المصريين بها، وتناولت كيفية تصدي صناع السينما لأجواء الموالد.

وفاجأت نانسى الجمهور عندما قامت بالأداء التمثيلي والغناء لمقطع من الأوبريت الأكثر شهرة "الليلة الكبيرة" لصلاح جاهين مما جعل المشاهدين يندهشوا من اختلافها بل ويسعدون برؤيتها، وفي كل مرة تظهر فيها نانسى على الشاشة تؤكد أنها طاقة إبداعية كبيرة لم توظف كما يجب او كما تستحق ولم يخرج منها عملاق الإبداع والأداء المهني الكامن بداخلها كاملًا، كما أن هناك شبه إجماع من الجمهور على أنها قريبة من القلب لتلقائيتها وطبيعيتها دون تكلف أو أصطناع وكأنها أحد أفراد الأسرة المصرية والعربية.